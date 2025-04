Stilleggen offshore windproject VS raakt funderingsbedrijf Sif

NEW YORK (ANP) - Een groot offshore windproject in de Verenigde Staten is stilgelegd door de Amerikaanse regering en dat raakt het Nederlandse bedrijf Sif. Sif maakt de funderingen voor die windmolens op zee. Het Noorse energieconcern Equinor is de hoofdaannemer van het project Empire Wind dat ligt voor de kust van de staat New York.

Sif levert 54 monopiles, oftewel funderingen voor de windturbines, aan opdrachtgever Equinor. Recent zijn de eerste zes funderingen voor het project verscheept van Rotterdam naar New York. Maar Equinor kreeg deze week te horen van het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management dat alle bouwactiviteiten stilgelegd moeten worden. Dat bureau doet nu onderzoek naar het project. Sif zegt wel gewoon door te gaan met de productie van de funderingen.

Empire Wind biedt werkgelegenheid aan meer dan 1500 mensen en zou voldoende energie moeten gaan leveren om een half miljoen huishoudens in New York van stroom te voorzien.