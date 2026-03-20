ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS sturen 2500 extra mariniers naar Midden-Oosten

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 17:50
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten sturen 2500 extra mariniers naar het Midden-Oosten, meldden functionarissen aan persbureau Reuters. Het gaat om troepen die eventueel ook op land in Iran zouden kunnen worden ingezet, maar de functionarissen benadrukken dat daarover nog geen besluit is genomen.
De mariniers voegen zich bij de 50.000 Amerikaanse militairen die al aanwezig zijn in het Midden-Oosten. De extra troepen komen met een amfibisch schip, waarmee landingen kunnen worden uitgevoerd, en een aantal begeleidende oorlogsschepen.
Reuters schreef eerder dat de regering van president Donald Trump overweegt om duizenden militairen in te zetten in Iran. Trump houdt die mogelijkheid open. De functionarissen stellen dat met de extra mariniers in elk geval de capaciteit voor een eventuele grondoperatie is vergroot.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading