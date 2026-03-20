Wielrenster Longo Borghini mist Milaan-Sanremo door ziekte

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 17:49
MILAAN (ANP) - Elisa Longo Borghini gaat zaterdag niet van start in Milaan-Sanremo door ziekte. Dat heeft haar ploeg UAE Team ADQ vrijdag bekendgemaakt. Volgens haar ploeg is de Italiaans kampioene 's nachts ziek geworden door een virus.
De Italiaanse voorjaarsklassieker wordt bij de vrouwen voor de tweede keer gehouden na een afwezigheid op de kalender van twintig jaar. Vorig jaar won Lorena Wiebes in een sprint van een kleine groep. Longo Borghini werd elfde.
Andere toprensters als Wiebes, Marianne Vos, Lotte Kopecky en Kasia Niewiadoma gaan wel van start. Demi Vollering doet niet mee, zij is op hoogtestage in voorbereiding op de heuvelklassiekers.
