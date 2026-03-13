Lokale partijen willen meer steun van het kabinet voor veiligheid

DEN HAAG (ANP) - Lokale partijen willen meer steun van het kabinet als het gaat om veiligheid, zeiden meerdere partijen tijdens het radiodebat van de NOS vrijdag. Zo laat de landelijke overheid de gemeente Den Haag, net als andere gemeenten, in de steek, betoogde Richard de Mos van Hart voor Den Haag toen het ging over criminaliteit in de stad en het tekort aan politieagenten.

Ook Max Kruijf van Lokaal Tilburg vindt dat de landelijke politiek hierin tekortschiet. "Vanuit gemeenten kun je investeren in handhaving, maar je kunt niet kiezen hoeveel politieagenten erbij komen. Dat moet echt vanuit Den Haag komen", zei hij na afloop van het debat.

Net als in Tilburg kampt ook Groningen met een gebrek aan politieagenten, ziet Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. "Wij hebben een enorm capaciteitstekort. En dat is landelijk beleid." Zij zoekt hierin naar steun van lokale fracties van landelijke partijen, aangezien zij volgens haar een kort lijntje hebben met de landelijke politici in Den Haag.