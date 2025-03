VS trekken premies Talibanleiders in

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben premies van miljoenen dollars ingetrokken die waren uitgeloofd voor informatie over drie topfiguren van de Taliban. Dat wordt gemeld door de Afghaanse autoriteiten en tegenover The New York Times bevestigd door een Amerikaanse bron.

Het gaat onder meer om de premie op Sirajuddin Haqqani, de minister van Binnenlandse Zaken. Het intrekken van de premies vond plaats na een bezoek van de Amerikaanse gezant Adam Boehler aan Kabul. Hij was vorige week voor zover bekend de eerste Amerikaanse topdiplomaat die de Afghaanse hoofdstad bezocht sinds de machtsgreep door de Taliban in 2021. Dat leidde tot de vrijlating van een Amerikaanse gevangene.

Afghanistan belandde na de machtsovername internationaal in een isolement. Een expert zegt tegen de krant dat het intrekken van de premies een overwinning is voor het relatief gematigde kamp binnen de fundamentalistische groep. Dat kan zo aan de hardliners laten zien dat het sluiten van compromissen iets oplevert.