Familieleden van Franse peuter Emile opgepakt om zijn dood

De Franse politie heeft vier personen opgepakt voor de dood van de Franse peuter Emile, die in juli 2023 verdween. Het gaat om de grootouders en twee volwassen kinderen van dat stel, die worden verdacht van "opzettelijke doodslag" en het "verbergen van een lijk", maakte de lokale aanklager bekend.

Het onderzoek loopt nog en de familieleden zullen nu worden ondervraagd. De advocaat van de grootouders heeft de arrestatie bevestigd.

Emile was 2,5 jaar oud toen hij verdween in het Franse Alpengehucht Haut-Vernet. Daar logeerde hij bij zijn opa en oma. Negen maanden lang was er geen spoor van de peuter, tot een wandelaar zijn botten aantrof op een kleine 2 kilometer van het dorp. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het kind is omgekomen.

Eerder deze maand deed de politie opnieuw onderzoek in Haut-Vernet, in de buurt van het huis van de grootouders.