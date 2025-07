VS trekken visum rechter in vanwege Bolsonaro

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft visa ingetrokken van de Braziliaanse opperrechter Alexandre de Moraes, diens "bondgenoten in de rechtbank" en hun familieleden. Reden is, zo stelt Rubio in een verklaring, de "heksenjacht" op de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro.

Eerder vrijdag perkte Moraes de vrijheid van Bolsonaro in door hem een enkelband op te leggen. Ook kreeg de oud-president een socialemediaverbod opgelegd.

In zijn verklaring stelt Rubio dat president Donald Trump "duidelijk heeft gemaakt dat zijn regering buitenlandse staatsburgers die verantwoordelijk zijn voor censuur van beschermde meningsuiting in de Verenigde Staten ter verantwoording zal roepen". Volgens de minister zijn de stappen tegen Bolsonaro zo ingrijpend, dat ze gevolgen hebben voor Amerikanen.

Het is niet bekend of Moraes en de andere personen die onder de maatregel vallen in het bezit zijn van een visum voor de VS, en om welke papieren het dan zou gaan.