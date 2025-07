Gevangenen Venezuela van VS naar eigen land

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse gevangenen die vrij zijn gekomen na een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Venezuela, zijn vrijdag aangekomen in hoofdstad Caracas. Zij waren eerder zonder proces de VS uitgezet en vastgezet in een beruchte gevangenis in El Salvador.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro bedankte vrijdag zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump voor "zijn beslissing om deze buitengewone situatie recht te zetten". Trump liet de gevangenen uitzetten onder verdenking van lidmaatschap van een bende. Veel familieleden ontkennen dat stellig en maakten daarnaast bezwaar tegen de omstandigheden waaronder de gevangenen werden vastgehouden.

De gevangenenruil hield in dat alle 252 Venezolaanse migranten die door de VS naar El Salvador waren gedeporteerd naar hun thuisland werden overgebracht, en tien Amerikanen die in Venezuela vastzaten werden vrijgelaten.