VS vallen vijf locaties van IS aan in Syrië

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 19:39
anp040226242 1
TAMPA (ANP) - De VS hebben vijf aanvallen uitgevoerd in Syrië gericht tegen Islamitische Staat. Dat meldt het operationeel commando in de regio, CENTCOM, in een bericht op X. Het commando voegt eraan toe dat ook andere landen militaire druk blijven uitoefenen op de terroristische beweging.
Volgens de Amerikanen werden onder meer een logistiek knooppunt en een wapendepot voor dronemunitie aangevallen. De aanvallen vonden plaats tussen 27 januari en 2 februari.
De VS voeren al sinds medio december vergeldingsacties uit tegen IS, nadat in Palmyra twee Amerikaanse militairen werden doodgeschoten door een IS-lid. Ook kwam een Amerikaanse burgertolk daarbij om het leven. Bij die represailleaanvallen werd onder meer Bilal Hasan al-Jasim gedood, een IS-leidinggevende die banden had met de dader van de aanslag in Palmyra.
