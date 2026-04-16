VS verscherpen sancties tegen Iraanse oliesector

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben aangekondigd hun sancties tegen de Iraanse oliesector aan te scherpen. Dat verklaarde de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent in een persbericht.

De sancties zijn met name gericht op de transportinfrastructuur, waaronder een twintigtal personen en entiteiten die banden hebben met het netwerk van oliemagnaat Mohammad Hossein Shamkhani.

"Het ministerie van Financiën voert krachtige maatregelen uit in het kader van de operatie 'Economische woede' en richt zich daarbij op de elites van het regime, zoals de familie Shamkhani, die zich ten koste van het Iraanse volk proberen te verrijken", aldus Bessent.

Mohammad Hossein Shamkhani is de zoon van Ali Shamkhani, een naaste adviseur van de voormalig hoogste Iraanse leider Ali Khamenei; beiden kwamen op de eerste dag van de oorlog om het leven.