VS voeren weer aanval uit op boot voor Venezuela, 6 doden

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot voor de kust van Venezuela. Volgens president Donald Trump zijn er zes "narcoterroristen" gedood die drugs vervoerden naar de VS.

"Inlichtingen hebben bevestigd dat het vaartuig drugs smokkelde, banden heeft met illegale narcoterroristische netwerken en over een bekende smokkelroute voer", schrijft Trump op Truth Social. Volgens hem vond de aanval plaats in internationale wateren. Hij deelt ook een video van de beschieting.

De VS hebben de afgelopen anderhalve maand al vier keer eerder schepen aangevallen voor de kust van Venezuela. Daarbij zouden meer dan twintig personen gedood zijn.

Illegaal

Volgens Trump heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro banden met drugsbendes. Die ontkent dat.

Deskundigen stellen dat Trumps aanvallen op boten in internationale wateren mogelijk illegaal zijn en weinig effectief in de strijd tegen drugssmokkel.