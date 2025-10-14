ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog meer Amerikaanse media weigeren nieuw persbeleid Pentagon

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 20:48
anp141025169 1
WASHINGTON (ANP) - Nog meer grote Amerikaanse media weigeren het nieuwe persbeleid van het Pentagon te ondertekenen, melden ze in een gezamenlijke verklaring. Het gaat nu om CBS News, ABC News, CNN, Fox News en NBC News.
Eerder op dinsdag kondigden onder andere The New York Times, NPR, Newsmax en The Guardian al aan de nieuwe regels niet te accepteren.
In het nieuwe beleid staat onder andere dat journalisten geen ongeoorloofd materiaal mogen verkrijgen of gebruiken, zelfs als de informatie niet geheim is. Journalisten zouden dit nieuwe beleid dinsdag moeten ondertekenen, of woensdag hun persaccreditatie verliezen.
Volgens de media beperken de eisen "de mogelijkheid van journalisten om het land en de wereld op de hoogte te houden van belangrijke nationale veiligheidskwesties". Ze noemen het een "bedreiging voor de belangrijkste journalistieke beschermingen" en schrijven dat ze desondanks doorgaan met het volgen van de Amerikaanse strijdkrachten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

Loading