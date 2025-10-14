Nog meer Amerikaanse media weigeren nieuw persbeleid Pentagon

WASHINGTON (ANP) - Nog meer grote Amerikaanse media weigeren het nieuwe persbeleid van het Pentagon te ondertekenen, melden ze in een gezamenlijke verklaring. Het gaat nu om CBS News, ABC News, CNN, Fox News en NBC News.

Eerder op dinsdag kondigden onder andere The New York Times, NPR, Newsmax en The Guardian al aan de nieuwe regels niet te accepteren.

In het nieuwe beleid staat onder andere dat journalisten geen ongeoorloofd materiaal mogen verkrijgen of gebruiken, zelfs als de informatie niet geheim is. Journalisten zouden dit nieuwe beleid dinsdag moeten ondertekenen, of woensdag hun persaccreditatie verliezen.

Volgens de media beperken de eisen "de mogelijkheid van journalisten om het land en de wereld op de hoogte te houden van belangrijke nationale veiligheidskwesties". Ze noemen het een "bedreiging voor de belangrijkste journalistieke beschermingen" en schrijven dat ze desondanks doorgaan met het volgen van de Amerikaanse strijdkrachten.