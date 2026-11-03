VS: volgende week trilaterale gesprekken met Oekraïne en Rusland

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten brengen op 10 en 11 november delegaties uit Oekraïne en Rusland samen in Abu Dhabi, zo laat de Amerikaanse gezant Steve Witkoff weten. Op sociale media schrijft hij dat de nieuwe gesprekken in Abu Dhabi gaan over "veiligheidsafspraken voor na de oorlog, de-escalatie, humanitaire maatregelen en het beëindigen van de oorlog".

De Russische president Vladimir Poetin stemde in met een nieuwe ronde van trilaterale gesprekken na een ontmoeting met Witkoff in Sint-Petersburg, twee weken geleden. Witkoff en Jared Kushner, beiden van huis uit vastgoedondernemers, vertegenwoordigen de VS in Abu Dhabi, zei een hoge Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters.

Dezelfde bron meldde ook dat Amerikaanse onderhandelaars deze week in Brussel op werkniveau samenkomen met vertegenwoordigers uit Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, de EU en de NAVO. Zij zullen daar spreken over "veiligheidsgaranties voor Oekraïne, het toekomstige veiligheidskader voor Europa en economische steun voor de wederopbouw van Oekraïne."