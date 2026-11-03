Van de Zandschulp strandt in eerste ronde masterstoernooi Parijs

PARIJS (ANP) - Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het masterstoernooi van Parijs. De 31-jarige Nederlandse tennisser verloor in drie sets van de Fransman Ugo Humbert: 7-6 (5) 6-7 (9) 6-3.

Van de Zandschulp is de nummer 37 van de wereld en Humbert staat op de 38e plaats. In de eerste set gaven de twee tennissers elkaar dan ook weinig toe. Na drie breaks aan beide kanten volgde er een tiebreak waarin Van de Zandschulp uitliep naar 5-1, maar Humbert met zes punten op rij alsnog de set pakte. Van de Zandschulp dwong een derde set af door in de tiebreak twee matchpoints te overleven en toe te slaan op zijn derde setpoint.

In de derde set liep Humbert al snel uit naar 4-1. Die achterstand wist Van de Zandschulp niet meer goed te maken.