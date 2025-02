VS vragen toezeggingen Europa over garanties Oekraïne

WASHINGTON/MÜNCHEN (ANP/RTR) - De VS hebben Europese regeringen gevraagd wat ze precies kunnen bijdragen aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Washington heeft een document met vragen voorgelegd aan Europese bondgenoten, zoals de vraag hoeveel troepen er beschikbaar kunnen komen voor een eventuele Europese vredesmacht in Oekraïne.

De Finse president Alexander Stubb heeft op een veiligheidsconferentie in München bevestigd dat een vragenlijst naar Europese leiders is gestuurd om te weten te komen wat er mogelijk is om Oekraïne veiligheidsgaranties te geven.

Het zet volgens Stubb de Europeanen aan tot denken. Het is dan volgens hem de vraag of ze antwoorden en hoe, als land of gezamenlijk. De vragenlijst zou afgelopen week al zijn verstuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet op het bericht gereageerd.