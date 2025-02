Schaatsster Kok met tweede baanrecord naar titel op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok is bij de NK afstanden in Heerenveen voor de vierde keer Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. De 24-jarige schaatsster van Reggeborgh was in beide ritten op de 500 meter met afstand de beste en reed met 36,97 voor het eerst in Thialf onder de 37 seconden.

Het zilver in het klassement over twee ritten ging naar Angel Daleman, die op de tweede 500 meter met een persoonlijk record van 37,59 derde werd. Jutta Leerdam pakte met de tweede tijd van 37,58 op de tweede 500 meter het brons.

Kok verbeterde bij de eerste 500 meter het oude baanrecord van Angelina Golikova uit Rusland al naar 37,00. In haar tweede 500 meter ging de tweevoudig wereldkampioene op deze afstand daar nog eens onder.

Kwalificatie

Voor de kwalificatie voor de WK afstanden in Hamar wordt gekeken naar de drie snelste 500 meters. Dat zijn naast Kok ook Daleman en Leerdam. Leerdam, de tweevoudig Nederlands kampioene op de 500 meter, versloeg in haar tweede rit Suzanne Schulting en was met 37,58 net iets sneller dan de 37,61 van Schulting uit de eerste 500 meter.

Kok was de eerste keer al heel blij dat ze het baanrecord van Golikova had overgenomen, maar wilde eigenlijk nog een 36'er. "Eindelijk, ik was er heel erg op gebrand en wist dat het erin zat. Dat het dan lukt, is heel mooi", zei ze bij de NOS.

Kok zei gemotiveerd te zijn geweest door Jenning de Boo die een dag eerder het baanrecord op de 500 meter van de Japanner Tatsuya Shinhama had overgenomen. "Hij kon het, dus nu moest ik het ook doen", zei ze. "Elke dag als ik hier trainde, zag ik de naam Golikova. In Thialf hebben alle grootheden gereden. Om daar tussen te hangen is heel bijzonder."