VS waarschuwen bondgenoten om steun aan Gaza-flotilla

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten steunen Israël na het onderscheppen van een vloot met hulpgoederen voor Gaza. Washington waarschuwt bondgenoten geen steun te geven aan wat het een "betekenisloze politieke stunt" noemt.

Volgens de organisatoren van deze Global Sumud Flotilla zijn 211 opvarenden door Israël vastgezet, onder wie een gemeenteraadslid uit Parijs. Dat zou zijn gebeurd in internationale wateren bij het Griekse eiland Kreta.

"De Verenigde Staten verwachten van al onze bondgenoten dat ze doortastend optreden", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten landen de schepen geen toegang geven tot havens, aanlegplaatsen, vertrekpunten en brandstof.

Washington zegt te onderzoeken welke middelen kunnen worden ingezet tegen mensen of organisaties die de "pro-Hamasflotilla" steunen.

Spanje heeft het optreden van Israël scherp veroordeeld en de Israëlische zaakgelastigde in Madrid ontboden.