VS waarschuwen bondgenoten om steun aan Gaza-flotilla

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 2:10
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten steunen Israël na het onderscheppen van een vloot met hulpgoederen voor Gaza. Washington waarschuwt bondgenoten geen steun te geven aan wat het een "betekenisloze politieke stunt" noemt.
Volgens de organisatoren van deze Global Sumud Flotilla zijn 211 opvarenden door Israël vastgezet, onder wie een gemeenteraadslid uit Parijs. Dat zou zijn gebeurd in internationale wateren bij het Griekse eiland Kreta.
"De Verenigde Staten verwachten van al onze bondgenoten dat ze doortastend optreden", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten landen de schepen geen toegang geven tot havens, aanlegplaatsen, vertrekpunten en brandstof.
Washington zegt te onderzoeken welke middelen kunnen worden ingezet tegen mensen of organisaties die de "pro-Hamasflotilla" steunen.
Spanje heeft het optreden van Israël scherp veroordeeld en de Israëlische zaakgelastigde in Madrid ontboden.
POPULAIR NIEUWS

ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

overbieden

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

271886559_m

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

anp 477851024

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

249345747_m

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

152304619_m

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

