Natuurbrand in Kessel onder controle, aldus veiligheidsregio

KESSEL (ANP) - De natuurbrand die donderdagochtend uitbrak aan de Venneweg in het Noord-Limburgse Kessel is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord in de nacht van donderdag op vrijdag. De brandweer is nog wel enige tijd bezig met nablussen.

Donderdagochtend werd melding gedaan van de brand tussen Kessel en Helden. De gemeente Peel en Maas sloot het gebied af. Er was een noodverordening van kracht.

De brand had zich gaandeweg uitgebreid en er was veel rook- en stankoverlast, onder andere op camping De Heldense Bossen. Er werd een blushelikopter ingezet.