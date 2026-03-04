VS zeggen dat Spanje militair wil samenwerken, Madrid ontkent

WASHINGTON (ANP) - Witte Huis-woordvoerster Karoline Leavitt heeft woensdag gezegd dat Spanje heeft ingestemd om met de VS samen te werken op militair gebied. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares ontkent dat.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde eerder alle handel met Spanje te stoppen om de kritiek van Madrid op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Spanje zou het Amerikaanse leger geen toestemming hebben gegeven om zijn bases te gebruiken voor de militaire operatie tegen Iran. In een toespraak uitte premier Pedro Sánchez zijn weerzin tegen de aanvallen.

"Ik denk dat ze de boodschap van de president gisteren luid en duidelijk hebben gehoord. Ik heb begrepen dat ze de afgelopen uren hebben ingestemd", zei Leavitt. Kort na de persconferentie werd de Spaanse minister Albares in het radioprogramma Hora 25 gevraagd naar de uitspraken van Leavitt. Hij ontkende "categorisch" dat Spanje militair zal samenwerken met de VS.