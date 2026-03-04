ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN: 100.000 mensen vluchtten uit Teheran in twee dagen oorlog

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 20:45
anp040326203 1
TEHERAN (ANP/AFP) - In de eerste twee dagen van de oorlog tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël zijn ongeveer 100.000 mensen uit de Iraanse hoofdstad Teheran gevlucht, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Sinds afgelopen zaterdag voeren de VS en Israël bombardementen uit op Iran, dat met vergeldingsaanvallen reageert.
Volgens UNHCR lijkt het er niet op dat mensen het land uit zijn gevlucht. Zo zijn er bijvoorbeeld geen "significante veranderingen waargenomen" bij de Islam Qala-grensovergang met Afghanistan.
In Teheran wonen bijna tien miljoen mensen.
loading

POPULAIR NIEUWS

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

Scherm­afbeelding 2026-03-04 om 07.03.27

De serieuze voordelen van Tai Chi Walking

Debt-Burden-by-Country_Site-2

Deze landen hebben de meeste schuld

KJQDJTOF4FDYHEOCO7QSURSVGQ

Epstein-zaak: Bill Clinton geeft uitleg over een foto waarop hij met een vrouw in een jacuzzi te zien is

Loading