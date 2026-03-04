VN: 100.000 mensen vluchtten uit Teheran in twee dagen oorlog

TEHERAN (ANP/AFP) - In de eerste twee dagen van de oorlog tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël zijn ongeveer 100.000 mensen uit de Iraanse hoofdstad Teheran gevlucht, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Sinds afgelopen zaterdag voeren de VS en Israël bombardementen uit op Iran, dat met vergeldingsaanvallen reageert.

Volgens UNHCR lijkt het er niet op dat mensen het land uit zijn gevlucht. Zo zijn er bijvoorbeeld geen "significante veranderingen waargenomen" bij de Islam Qala-grensovergang met Afghanistan.

In Teheran wonen bijna tien miljoen mensen.