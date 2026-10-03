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VS zetten twee leden Iraanse VN-delegatie uit

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.
Volgens Amerikaanse media had het ministerie de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Een van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend, meldt nieuwssite Axios.
Amerikaanse en Iraanse functionarissen spraken elkaar een week eerder in New York. President Donald Trump wees volgens Amerikaanse media een voorstel van Iran over heropening van de Straat van Hormuz af, maar zei te verwachten dat gesprekken snel zouden worden hervat. Het Iraanse staatspersbureau IRNA meldde dat geen nieuwe directe gesprekken met Washington gepland staan.
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