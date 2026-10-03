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Jemenitische regeringstroepen vallen Houthi's aan

Samenleving
door anp
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SANAA (ANP/RTR) - Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthi's in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. Dat meldde een woordvoerder van de strijdkrachten in de nacht van zaterdag op zondag.
Volgens de woordvoerder waren de aanvallen gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthi's. Hij gaf geen verdere details.
De door de Houthi's bestuurde zender Al Masirah meldde eerder dat Saudi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saudi-Arabië heeft dat niet bevestigd.
De Houthi's boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en voerden ook aanvallen uit op Saudi-Arabië en de scheepvaart. Daarbij verkregen ze onder meer controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb.
De strijd tussen de Houthi's en troepen van de door Saudi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Saudi-Arabië heeft daarop luchtaanvallen uitgevoerd in Jemen en steunt regeringstroepen in hun strijd tegen de Houthi's.
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