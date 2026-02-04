Baanwielrenner Lavreysen eenvoudig naar finale sprint op EK

KONYA (ANP) - Titelverdediger Harrie Lavreysen heeft zich op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya eenvoudig geplaatst voor de finale van het sprinttoernooi. De regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen was twee keer te sterk voor de Rus Nikita Kiriltsev.

Lavreysen (28) treft woensdagavond in de finale zijn rivaal Matthew Richardson. De twee jaar jongere Brit, die tot 2024 voor Australië uitkwam, versloeg in de halve eindstrijd Mateusz Rudyk uit Polen.

Richardson verbeterde vorig jaar op de wielerpiste van Konya het wereldrecord van Lavreysen over de 200 meter met vliegende start: 8,857. De Brit was dinsdag een fractie sneller dan Lavreysen in de kwalificaties van het sprinttoernooi.