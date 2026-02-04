ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Baanwielrenner Lavreysen eenvoudig naar finale sprint op EK

Sport
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 17:42
anp040226216 1
KONYA (ANP) - Titelverdediger Harrie Lavreysen heeft zich op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya eenvoudig geplaatst voor de finale van het sprinttoernooi. De regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen was twee keer te sterk voor de Rus Nikita Kiriltsev.
Lavreysen (28) treft woensdagavond in de finale zijn rivaal Matthew Richardson. De twee jaar jongere Brit, die tot 2024 voor Australië uitkwam, versloeg in de halve eindstrijd Mateusz Rudyk uit Polen.
Richardson verbeterde vorig jaar op de wielerpiste van Konya het wereldrecord van Lavreysen over de 200 meter met vliegende start: 8,857. De Brit was dinsdag een fractie sneller dan Lavreysen in de kwalificaties van het sprinttoernooi.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

Loading