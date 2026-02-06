ECONOMIE
VU 'aangedaan' door ervaringen studenten met misdragende student

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 18:30
anp060226156 1
AMSTERDAM (ANP) - De Vrije Universiteit (VU) is "aangedaan" door ervaringen die meerdere studenten beschrijven te hebben meegemaakt met een andere student, die zich zou hebben misdragen. Het Parool bericht hier vrijdag over. Inhoudelijk zegt de universiteit om privacyredenen niet in te kunnen gaan op "meldingen die bij ons bekend zijn", meldt de onderwijsinstelling in een verklaring.
Het Parool schrijft dat een student, Marlon U., de campus jarenlang teisterde met bedreiging, vernieling en intimidatie. Hij zou onder meer naziliederen hebben gezongen, geweld hebben gebruikt en onder meer vrouwen en lhbtiq+'ers hebben geïntimideerd.
In het artikel staat dat studenten op de VU hebben gehoord dat klachten "niet ernstig genoeg" werden gevonden.
De universiteit wil "niets afdoen aan de impact en de ernst van de ervaringen", maar "voelt wel de noodzaak te benoemen dat wij ons op onderdelen van het artikel niet herkennen en dat deze feitelijk onjuist zijn".
