Politie: geweld bij bollendak Utrecht deels niet volgens regels

UTRECHT (ANP) - Het geweld dat een politieagent in Utrecht eind januari gebruikte bij de aanhouding van een vrouw onder het bollendak bij Utrecht Centraal, voldeed deels niet aan de instructies. Dat concludeert politiechef Yvonne Hondema vrijdagavond in een bericht over het incident. Een politiewoordvoerder laat weten dat er voor de agent geen consequenties volgen.

"Als ik met mijn professionele politieblik kijk naar de beelden dan zie ik dat een groot deel van het ingezette geweld goed politieoptreden is, binnen de kaders, ook al kan dat er heftig uitzien. En voor een deel van het toegepaste geweld geldt dat niet, daar leren we van", aldus Hondema. "We hebben allemaal de trap gezien. Hierna escaleert de situatie en dat is nooit het doel van politieoptreden."

De politiechef benadrukt dat politiewerk "vraagt om snelle beslissingen in soms ingewikkelde en complexe omstandigheden" en ze stelt dat er wel grond was voor een aanhouding. "Deze politieman moet handelen; hij kan niet wegkijken. Dat is wat ik van hem vraag. Daarbij mag hij, als dat nodig is, geweld gebruiken."

Bedreigingen

Het geweldsmonopolie dat de politie heeft, brengt evenwel "de grote verantwoordelijkheid met zich mee om hier uiterst zorgvuldig en transparant mee om te gaan", zegt Hondema. "Daarom gebruiken we dit moment ook om te leren, om te luisteren en in gesprek te blijven. Dat doen we met collega's en met onze bondgenoten. We vragen ons altijd af of we het juiste hebben gedaan en of we het een volgende keer opnieuw zouden doen."

Deze week werd bekend dat de politieman en zijn familie tijdelijk ergens anders wonen vanwege bedreigingen. "Dat er bedreigingen worden geuit naar onze betrokken collega is volstrekt onacceptabel. Dat geldt ook voor de vele discriminerende opmerkingen die wij online zien onder het geplaatste filmpje. Ik roep iedereen op om elkaar met respect te blijven behandelen, ook online."

De vrouwen die bij het incident betrokken waren, hebben aangifte gedaan van mishandeling, poging tot zware mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het OM beslist of er onderzoek wordt ingesteld.