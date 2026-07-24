Vuurbol gezien vanuit meerdere regio's, waarschijnlijk meteoor

DEN HAAG (ANP) - Mensen hebben vrijdagavond rond 22.30 uur meldingen gemaakt van een vuurbol vanuit verschillende regio's in Nederland op sociale media.

Er kwamen op X berichten uit onder andere Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor: "een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op circa 100 kilometer hoogte", legde hij uit op X. "Het is dus géén meteoriet: dan wordt ons aardoppervlak echt geraakt."

Satellietdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft zei tegen de NOS dat het een satelliet van Elon Musks SpaceX was, Starlink 1541. Deze keerde terug in de atmosfeer en begon op te breken en op te branden.