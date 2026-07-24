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63.000 evacuaties door ergste bosbrand ooit in regio Madrid

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 1:26
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MADRID (ANP/AFP) - Ten westen van de Spaanse hoofdstad woedt volgens de regionale bestuurder Isabel Díaz Ayuso de "ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio Madrid". Zeker 63.000 mensen werden geëvacueerd of kregen het bevel binnen te blijven. De brand heeft al tientallen huizen verwoest en verschillende wegen zijn afgesloten, aldus Díaz Ayuso.
De brand heeft tot nu toe zo'n 6000 hectare in de regio Madrid verwoest. En het einde is nog niet in zicht, want sterke wind en verzengende temperaturen bemoeilijken het bluswerk. "De bosbrand is op zijn hoogtepunt en de brandweer kan hem momenteel niet meer bedwingen", zei Carlos Novillo, hoofd van de rampenbestrijding van de regio Madrid.
Twee afzonderlijke, door de wind aangewakkerde bosbranden vormden vrijdag samen één enorme brand, die op het punt stond samen te smelten met een andere brand in de aangrenzende regio Castilla y León, aldus Novillo.
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