VVD, BBB en GL-PvdA willen meer zicht op begroting politie

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen VVD en BBB en oppositiepartij GroenLinks-PvdA willen dat de Tweede Kamer meer zicht krijgt op de begroting van de politie en dat hier jaarlijks over wordt gedebatteerd. Initiatiefnemer Ingrid Michon (VVD) van de hiertoe oproepende motie hoopt dat het parlement er zo beter op toe kan zien dat het geld van de politie goed terechtkomt. Ze wil bijvoorbeeld weten hoeveel politiemensen "daadwerkelijk diensten draaien".

De politie publiceert jaarlijks een begroting. Maar dat is volgens de partijen niet voldoende. Zij vragen het kabinet om de begroting van de politie door te lichten, zodat de Tweede Kamer de "doelen, prestaties en doeltreffendheid" beter kan controleren. Dat is momenteel niet goed vast te stellen, oordelen de Kamerleden. Zij wijzen erop dat de begroting tussen 2017 en 2025 is gegroeid van 5,5 miljard naar 8,1 miljard euro.

Het Kamerlid wil kunnen controleren of de afspraak uit het hoofdlijnenakkoord dat de politie zichtbaarder wordt in de wijken, wordt nageleefd. Ze wijst erop dat ook burgemeesters klagen over de beperkte mogelijkheden om te sturen op de politieorganisatie. En dat terwijl het lokale gezag over de politie bij de burgemeesters ligt.

Samen hebben de partijen die de motie hebben ondertekend 56 zetels. Ze hebben dus nog 20 zetels nodig om de meerderheid van de Tweede Kamer achter zich te krijgen. Dinsdag zal hierover worden gestemd.