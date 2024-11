Noodbevel Yerseke na concrete aanwijzing escalatie bij komst Sint

KRUININGEN (ANP) - Het noodbevel bij de sinterklaasintocht afgelopen zaterdag in het Zeeuwse Yerseke was ingezet omdat er concrete aanwijzingen waren voor escalatie. Dat zei burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal, waarvan Yerseke deel uitmaakt, donderdagavond tijdens een raadsvergadering.

In de extra raadsvergadering gaven Van Egmond, de politie en het Openbaar Ministerie uitleg over het gevoerde beleid tijdens de intocht. De politie hield tijdens de intocht drie mannen en een 14-jarige jongen aan voor het gooien met eten, stenen en vuurwerk naar betogers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Die waren naar Yerseke gekomen om te betogen tegen de aanwezigheid van volledig zwart geschminkte pieten bij de intocht.

Van Egmond zei dat er meerdere redenen waren om een noodbevel af te kondigen, onder meer omdat er aanwijzingen waren dat tegendemonstranten het geweld niet zouden schuwen. Ook was in een appgroep opgeroepen om naar Yerseke te komen. Van Egmond zei dat het om ordeverstoorders van binnen en buiten de gemeente ging en dat de politie mede door het noodbevel adequaat kon optreden.

Vanuit de SGP kwam de vraag of er nog andere verdachten voor de ordeverstoring in beeld zijn. Teamchef Tim de Kraker van de politie Oosterscheldebekken zei dat dit niet het geval is en dat daar op dit moment ook geen onderzoek naar wordt gedaan.