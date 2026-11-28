DEN BOSCH (ANP) - De VVD heeft een "uitdaging" op financieel vlak, zei penningmeester Lucas Vos op het partijcongres in Den Bosch. Hij stelt als doel dat de partij jaarlijks 750.000 euro meer binnenkrijgt dan zij uitgeeft, maar vorig jaar lag dat rond de nul. "Dan hebben we echt wel een beentje bij te trekken."

Met een grafiek liet Vos zien dat de VVD het meest afhankelijk is van subsidies. "Wij zijn zo aan het infuus van subsidies, dat past niet bij wie wij zijn als liberalen." Die subsidies nemen af omdat de VVD minder zetels heeft dan voorheen.

De partij heeft volgens de penningmeester bezuinigd op het congres dat deze zaterdag in Den Bosch plaatsvindt. "We hebben de congreszaal kleiner gemaakt omdat dat goedkoper was." De partij wil meer leden werven en fondsen van buiten werven. Ook haalt de partij geld op bij VVD'ers op posities als wethouders en Provinciale Statenleden.

Met jaarlijks 750.000 euro kan de VVD alle verkiezingscampagnes betalen, zei Vos. Daar voegde hij grappend aan toe: "Dan moeten we niet te veel verkiezingen hebben."