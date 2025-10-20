ECONOMIE
VVD-leider Yeşilgöz denkt dat zij CDA naar rechts kan 'kantelen'

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 19:10
bijgewerkt om maandag, 20 oktober 2025 om 19:46
VVD-leider Dilan Yeşilgöz denkt dat haar partij, mits sterk genoeg na de Tweede Kamerverkiezingen, het CDA "naar rechts kan trekken". Dat zei zij in het SBS6-programma Nieuws van de Dag. Het CDA staat er in de peilingen een stuk beter voor dan de liberalen.
Yeşilgöz droomt nog altijd van wat zij een centrumrechts kabinet noemt. Ze noemt CDA, D66, JA21 en BBB als mogelijke coalitiepartners. Zij vindt wel dat de christendemocraten onder Henri Bontenbal "linkser dan voorheen" zijn. Maar: "We kunnen ze naar ons toetrekken, naar rechts kantelen", zei ze.
De combinatie van partijen die Yeşilgöz noemt als mogelijke coalitie, kan volgens de laatste peilingen nog niet rekenen op een meerderheid. Bovendien hebben zowel D66-voorman Rob Jetten als JA21-leider Joost Eerdmans al laten weten bedenkingen te hebben bij onderlinge samenwerking.
