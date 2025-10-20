Kenny Loggins hekelt Trumps gebruik van zijn muziek in AI-video

WASHINGTON (ANP) - Zanger Kenny Loggins keurt het gebruik van zijn nummer Danger Zone in een AI-video gedeeld door president Donald Trump op Truth Social af. In de video met het nummer van Loggins worden demonstranten met poep gebombardeerd door Trump vanuit een gevechtsvliegtuig, als reactie op de No Kings-protesten van afgelopen zaterdag. "Dit is een ongeautoriseerd gebruik van mijn uitvoering", meldt de artiest in een verklaring.

"Niemand heeft mij om toestemming gevraagd. Ik eis dat mijn opname in deze video onmiddellijk wordt verwijderd", vervolgt de Footloose-zanger. Danger Zone werd een bekend nummer door het gebruik ervan in Top Gun uit 1986. De AI-video van Trump lijkt een referentie naar deze film.

Zaterdag demonstreerden onder de noemer 'No Kings' ongeveer 7 miljoen mensen in de VS tegen de regering-Trump om te benadrukken dat niemand boven de wet staat. Ook vicepresident JD Vance reageerde daar spottend op met een AI-gegenereerd beeld waarop Trump met een kroon te zien is.