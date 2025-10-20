ECONOMIE
Trump sluit deal met Australië over zeldzame aardmetalen

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 19:17
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een deal gesloten met de Australische premier Anthony Albanese om de toegang tot zeldzame aardmetalen veilig te stellen. Daarmee wil Trump minder afhankelijk worden van China. Volgens Albanese heeft de overeenkomst een waarde van 8,5 miljard dollar.
Australië bezit aanzienlijke hoeveelheden zeldzame aardmetalen. "Over ongeveer een jaar hebben we zoveel kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen dat je niet weet wat je ermee moet doen", zei Trump maandag tijdens een ontmoeting met de Australische premier.
Albanese prees de overeenkomst als "een stap naar het volgende niveau" en benadrukte de economische en defensiesamenwerking tussen de twee landen.
Australië bezit 's werelds op drie na grootste voorraden zeldzame aardmetalen. Deze grondstoffen zijn cruciaal voor onder meer de chipindustrie, defensietechnologie, hernieuwbare energie en andere industrieën.
