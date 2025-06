Consumentenbond waarschuwt voor deepfakevideo met premier Schoof

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond waarschuwt voor een deepfakevideo waarin premier Dick Schoof een nieuw investeringsplatform lijkt te promoten. Die video kan voor sommige mensen echt lijken, al is deze bewerkt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). "De combinatie van bekende personen, visuele techniek en financiële beloftes maakt de video gevaarlijk", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

De video wordt via advertenties op Facebook verspreid. In de video lijkt Schoof te praten over het investeringsplatform tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Daarin zegt hij onder meer dat het "investeringssysteem wordt ondersteund door de Staat".

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de opkomst van deepfakefraude, zegt Molenaar. Volgens haar lopen vooral mensen die niet dagelijks met digitale media bezig zijn risico. "Zij kunnen hiervan financieel nadeel hebben en dat willen we met onze waarschuwing voorkomen."