TILBURG (ANP) - Spoorvakbond VVMC gaat maandagochtend in gesprek met de NS over de nieuwe cao voor treinpersoneel. Als de uitkomst van dat gesprek niet naar tevredenheid van de spoorbond is, volgt dinsdag een nieuwe staking op het spoor. NS-personeel in het noordwesten en oosten van het land, waaronder rond Amsterdam en Schiphol, zal dan het werk neerleggen, meldt VVMC.