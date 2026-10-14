VWOV: helft werknemers wil meedoen aan staking streekvervoer

DEN HAAG (ANP) - De helft van de werknemers in het streekvervoer is woensdag bereid om mee te doen met de aangekondigde staking. Dat meldt werkgeversorganisatie VWOV. Een woordvoerster stelt daarbij dat de verschillen per regio wel groot zijn. De 50 procent stakingsbereidheid is volgens haar een landelijk gemiddelde.

Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer willen tot aan kerst elke week een dag staken, hebben de vakbonden aangekondigd. Ze zijn boos over de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen werknemers in hun voorgenomen stakingsreeks voor het eerst het werk neer.

De woordvoerster van VWOV laat verder weten dat in de vroege ochtend alle regionale treinen rijden, behalve in Limburg en dat de reisplanners zo snel mogelijk worden geactualiseerd.