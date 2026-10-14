ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VWOV: helft werknemers wil meedoen aan staking streekvervoer

Samenleving
door anp
anp141026066 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De helft van de werknemers in het streekvervoer is woensdag bereid om mee te doen met de aangekondigde staking. Dat meldt werkgeversorganisatie VWOV. Een woordvoerster stelt daarbij dat de verschillen per regio wel groot zijn. De 50 procent stakingsbereidheid is volgens haar een landelijk gemiddelde.
Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer willen tot aan kerst elke week een dag staken, hebben de vakbonden aangekondigd. Ze zijn boos over de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen werknemers in hun voorgenomen stakingsreeks voor het eerst het werk neer.
De woordvoerster van VWOV laat verder weten dat in de vroege ochtend alle regionale treinen rijden, behalve in Limburg en dat de reisplanners zo snel mogelijk worden geactualiseerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 07.18.39

Hoe vaak moet je je handdoek écht wassen? De vuistregel is strenger dan je denkt

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

153230198_m

Vaatwasserexpert waarschuwt voor 5 veelgemaakte fouten, waaronder voorspoelen

87764625_m

Ineens een heksenkring in je gazon? Goed nieuws voor je tuin, minder voor je peuter of hond

192150811_m

Vliegtuigmodus vergeten: stort het vliegtuig dan neer?

147112369_m

Seks inplannen en erover praten: 5 tips van een seksuoloog

Loading