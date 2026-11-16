Waarnemers COP31 zien mix van sterke en zwakke punten in concept

ANTALYA (ANP) - De afspraken die tot dusver in potlood op papier zijn gezet op de klimaattop in Antalya, krijgen wisselende reacties van waarnemers die de top volgen. Dat over "uitfaseren" van fossiele brandstoffen wordt gesproken, stemt milieuorganisaties positief, al klinkt ook de kritiek dat een concrete invulling ontbreekt. Terwijl het op de top dagelijks gaat over routekaarten voor het afbouwen van kolen, gas en olie.

Klimaatexpert van Greenpeace Maarten de Zeeuw ziet in de conceptverklaring "een mix van sterke en slappe reacties op de klimaatcrisis". Hij waarschuwt dat stevige woorden niet genoeg zijn. "We hebben harde afspraken nodig, met duidelijke verplichtingen en deadlines voor landen om de transitie weg van fossiele brandstoffen te versnellen." Waar het gaat over elektrificatie, moet volgens hem duidelijker worden benoemd dat dit moet samengaan met hernieuwbare energie.

Ook Katharina Bachmann van Milieudefensie noemt het "heel positief" dat de uitfasering het tot de conceptversie heeft gehaald. Nederland heeft daarin nog veel werk te verrichten, zegt Bachmann. Ze ziet het daarbij als noodzakelijk om "monstersubsidies voor vervuilers" af te schaffen.

Onderhandeling in volle gang

"Dit is een tekst waar we wat mee kunnen", reageert Rosa van Driel, die namens CARE Nederland vooral is gericht op klimaatrechtvaardigheid. "Het gat in klimaat- en adaptatiefinanciering wordt duidelijk erkend. De verdrievoudiging van adaptatiefinanciering staat erin, evenals de noodzaak om ook financiering voor klimaatschade op te schalen." Van Driel vindt het ook een goede zaak dat het belang van gendergelijkheid wordt benoemd en dat in de conceptversie een verwijzing staat naar het klimaatadvies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

De komende dagen wordt nog volop verder onderhandeld. De Zeeuw: "Landen moeten zich nu hard maken voor de sterke delen in deze tekst en de zwakke punten verbeteren, zodat Antalya niet een tandeloos akkoord wordt."