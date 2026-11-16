Het klinkt te mooi om waar te zijn: een veilig autostoeltje voor 24 euro, geschikt van baby tot vier jaar. Maar voor wie een tweede stoeltje zoekt, bijvoorbeeld voor in de auto van opa en oma, is het toch een aanlokkelijk idee. Hoe veilig zijn dit soort kinderzitjes, die je bij webshops als Verodie, Wecro en AliExpress aan kunt schaffen?

De Duitse automobielclub ADAC kocht drie verschillende stoeltjes bij deze webshops en onderwierpen ze aan de crashtest. Geen van de drie kwam erdoor.

De test hoort bij de halfjaarlijkse kinderzitjestest van de ADAC, die het samen met Stiftung Warentest en Europese partners doet. De ADAC publiceerde recent de uitslagen.

Drie stoeltjes, drie keer onvoldoende

Stoeltje Gekocht bij Prijs Uitslag draagbaar kinderzitje, 0 tot 4 jaar webshop Verodie ca. 24 euro frontale botsing onvoldoende, geen goedkeuring kinderzitje, 1 tot 12 jaar webshop Wecro ca. 29 euro frontale botsing onvoldoende, geen goedkeuring babyschaal AliExpress ca. 119 euro zijdelingse botsing onvoldoende, wel goedgekeurd

Gordels die al na milliseconden losschoten

Bij het stoeltje van Verodie ging het het hardst mis. “Al een paar milliseconden na de botsing begaven de plastic sluitingen van het gordelsysteem het,” schrijft de ADAC. De gordels scheurden los en de testpop vloog bijna ongeremd naar voren.

Het stoeltje van Wecro testte de ADAC zelfs op een lagere snelheid. Ook daar gaven de sluitingen mee en hield niets de pop tegen. Beide stoeltjes hadden geen zijwangen, geen handleiding en geen goedkeuringslabel. In het verkeer mogen ze volgens de ADAC dus niet worden gebruikt.

De babyschaal van AliExpress was wel goedgekeurd volgens de Europese norm. Toch zakte hij voor de zijdelingse botsing: de zijwangen waren klein en dun, en het hoofd van de pop sloeg tegen het portier.

De club waarschuwt daarom uitdrukkelijk voor de aankoop van onbekende producten zonder eerst onderzoek te doen. - ADAC

Ook een bekend merk zakte

Niet alleen onbekende merken vallen door. De Britse consumentenorganisatie Which? gaf in juli de babyschaal Kinderkraft Mink Pro 2 met Isofix-basis een score van 0 procent: bij de crashtest maakte de schaal zich los van de basis. Kinderkraft zegt dat het stoeltje aan de Europese norm voldoet en biedt Britse kopers een ruil of hun geld terug. In de reguliere ADAC-test vielen dit najaar ook twee bekende stoeltjes door, onder meer een Britax-babyschaal in liggende stand

Zo koop je een veilig autostoeltje

In Nederland moet een kind kleiner dan 1,35 meter in een goedgekeurd stoeltje. Let bij het kopen hierop:

Zoek het oranje label. Op een goedgekeurd stoeltje staat een label met R129 (i-Size) of de oudere norm R44/04. Ontbreekt dat, koop het dan niet.

Op een goedgekeurd stoeltje staat een label met R129 (i-Size) of de oudere norm R44/04. Ontbreekt dat, koop het dan niet. Kijk eerst in een onafhankelijke test. ANWB en Consumentenbond publiceren de uitslagen van dezelfde Europese test.

ANWB en Consumentenbond publiceren de uitslagen van dezelfde Europese test. Probeer het in je eigen auto. Niet elk stoeltje past op elke achterbank of Isofix-bevestiging.

Niet elk stoeltje past op elke achterbank of Isofix-bevestiging. Laat je kind erin zitten. Een stoeltje waar het kind niet goed in past, beschermt minder.

Een stoeltje waar het kind niet goed in past, beschermt minder. Koop bij een bekende winkel. Een stoeltje van een onbekende webshop is lastig terug te sturen als er iets mis blijkt.

Met Black Friday voor de deur liggen de koopjes overal. Bij goedkope spullen van onbekende platforms waarschuwde ook de Consumentenbond eerder voor gevaarlijke producten van Temu en Shein

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