Wachtwoord of scan meest gebruikt als digitale beveiliging

DEN HAAG (ANP) - Een wachtwoord of vinger- en gezichtsscan zijn in Nederland de meest gebruikte maatregelen om apparaten te beveiligen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat keek ook naar welke groepen het vaakst digitale veiligheidsmaatregelen treffen. Dat blijken mannen en mensen met een hbo- of universitaire opleiding te zijn.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, komt naar voren dat 81 procent van de Nederlanders gebruikmaakt van een toegangscode, wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsscan. Maatregelen die het minst worden toegepast zijn wachtwoorden van minimaal zestien tekens lang en een VPN-verbinding. Daar maakt minder dan 20 procent van de ondervraagden gebruik van. In totaal werden deelnemers over het gebruik van elf verschillende maatregelen bevraagd.

De onderzoekers zien dat mensen tussen de 25 en 65 jaar het vaakst maatregelen nemen. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar maken het minst gebruik van digitale veiligheidsmaatregelen. Verder nemen mannen vaker maatregelen dan vrouwen, al zijn de verschillen minder groot dan die tussen leeftijdsgroepen. Op het gebied van scholing gebruiken hbo- en universitair geschoolden het vaakst beveiligingsmaatregelen. Volgens de onderzoekers zou dat kunnen komen omdat deze groep beter bekend is met begrippen rondom internetveiligheid en daarom beter op de hoogte is van de mogelijkheden en technieken dan personen met een andere scholing.

Het CBS vroeg ook naar de redenen om wel of geen veiligheidsmaatregelen te gebruiken. Jongeren laten weten veelal geen zin te hebben of te denken dat maatregelen niet nodig zijn. Voor ouderen is de reden vaak moeite met het instellen van maatregelen. Als het gaat om de verschillen naar geslacht, blijkt dat vrouwen bepaalde maatregelen relatief vaak niet nemen omdat ze dat moeilijk vinden. Mannen vinden het nemen van bepaalde maatregelen vaker onnodig.