Aantal museumbezoeken in 2024 nog altijd lager dan voor corona

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse musea trekken nog altijd minder bezoekers dan voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2024 werden musea bijna 32 miljoen keer bezocht, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Daarmee ligt het aantal bezoeken nog 2 miljoen achter op de cijfers van 2019, het jaar voor corona.

Hoewel alle leeftijdsgroepen het museum minder bezoeken, is de daling het grootst onder 65-plussers. In vergelijking met 2019 gingen zij 19 procent minder in 2024 en dat terwijl het totaal aantal 65-plussers in die periode met 11 procent toenam.

Hoewel er steeds meer buitenlandse toeristen zijn, bezoeken ook zij steeds minder vaak musea. In 2024 werden musea 8,8 miljoen keer door hen bezocht: 28 procent van het totaal. Vijf jaar eerder was dit nog 10,3 miljoen (30 procent). De gemiddelde entreeprijs is 22 procent hoger dan in 2019. Dit is ongeveer hetzelfde als de inflatie, die 22,7 procent bedraagt.

Museumkaart

Nog nooit eerder hadden zoveel mensen een Museumkaart als in 2024, liet de Museumvereniging eerder dit jaar weten. Die kaart biedt onbeperkt toegang tot de 473 musea die zijn aangesloten bij die vereniging. Musea werden 9,4 miljoen keer bezocht door mensen met zo'n kaart. Volgens het CBS is dat een groei van 2 procent ten opzichte van 2019.

In oktober becijferde de Museumvereniging dat de musea 30,8 miljoen bezoekers trokken. Volgens een woordvoerder van het CBS verschillen die metingen omdat de vereniging alleen aangesloten musea meetelt. Het CBS telde het aantal bezoekers van in totaal 621 musea.