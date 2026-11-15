De wasmachine stopt midden in een programma, of de koelkast koelt niet meer. Het apparaat is drie jaar oud, dus je denkt dat de garantie voorbij is. Dat is vaak een dure vergissing. In Nederland stopt de wettelijke garantie niet na twee jaar.

Uit onderzoek van de Consumentenbond, gepubliceerd op 8 oktober, blijkt hoe vaak mensen dat recht laten liggen. De bond ondervroeg 3100 panelleden over hun ervaringen met een kapot of ondeugdelijk product. Meer dan 1000 van hen hadden daar in de afgelopen 12 maanden mee te maken. Daarvan deed 59 procent geen beroep op garantie.

De meeste mensen denken dat de garantie verlopen is

Van wie de garantie liet liggen, dacht 64 procent dat er geen garantie meer op het product zat, schrijft de Consumentenbond. De helft gaf daarnaast als reden dat het product ouder was dan twee jaar. Volgens de bond hadden ze het vaak mis: een vaste wettelijke garantietermijn bestaat niet.

Ook winkels zitten er vaak naast. Uit eerdere onderzoeken van de Consumentenbond bleek al dat verkopers garantieaanvragen vaak ten onrechte afwijzen. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, legt uit waar het misgaat:

Consumenten én winkeliers denken vaak dat er standaard 2 jaar garantie geldt, maar dat klopt niet. Ze verwarren fabrieksgarantie met wettelijke garantie. - Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond

Die twee jaar op de bon is meestal de fabrieksgarantie. Je wettelijke recht loopt vaak veel langer door.

Twee soorten garantie

Fabrieksgarantie is iets extra's van de fabrikant of de winkel. Die is vaak kort, bijvoorbeeld een of twee jaar, schrijft de Consumentenbond. De wettelijke garantie staat daar los van. Je hebt recht op een product dat zo lang meegaat als je redelijkerwijs mag verwachten. Volgens Molenaar kan dat twee jaar zijn, maar ook acht jaar.

Wat redelijk is, hangt onder meer af van het soort product, het merk, waar je het kocht en wat de verkoper of de reclame beloofde. Van een wasmachine mag je volgens de bond meer verwachten dan van een elektrische tandenborstel. En een nieuwe koelkast hoort bij normaal gebruik niet binnen vier jaar te stoppen met koelen.

Geeft de fabrieksgarantie je minder rechten dan de wet? Dan gaat je wettelijke recht voor, schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Na het eerste jaar moet jij het bewijzen

Er zit wel een verschil in wie wat moet aantonen. Gaat een product binnen een jaar kapot, dan gaat de wet ervan uit dat het al bij aankoop niet goed was. De verkoper moet dan bewijzen dat jij het verkeerd hebt gebruikt.

Gaat het na een jaar of later stuk, terwijl je mocht verwachten dat het langer zou meegaan? Ook dan moet de verkoper het volgens de Consumentenbond meestal gratis repareren of vervangen. Alleen moet je bij discussie zelf aantonen dat er iets mis is met het product en dat het niet jouw schuld is. Lukt repareren of vervangen niet, of is de reparatie duurder dan het product zelf, dan moet de verkoper je geld teruggeven, aldus het Juridisch Loket.

Let op met wie je praat. Je aanspreekpunt is de winkel, niet de fabrikant. Een verkoper mag de afhandeling via de fabrikant laten lopen, maar blijft zelf verantwoordelijk, schrijft de Consumentenbond.

Stuurt de winkel je door naar de fabrikant? De winkel blijft verantwoordelijk.

De lijst die alles duidelijker moet maken laat op zich wachten

Hoe lang een apparaat hoort mee te gaan, is precies waar het in discussies over gaat. In 2014 publiceerde brancheorganisatie Techniek Nederland een gebruiksduurtabel van elektrische apparaten. Volgens de Consumentenbond is die lijst onvolledig en sterk verouderd.

Sinds 2023 praat de bond met onder meer Techniek Nederland, fabrikanten en verkopers over een nieuwe versie. Dat gaat volgens Molenaar "tergend langzaam". De presentatie van de nieuwe tabel is volgens haar al meerdere keren uitgesteld. Samen met Natuur & Milieu vraagt de Consumentenbond de Tweede Kamer daarom om een duidelijke deadline.

Consumenten willen die duidelijkheid wel. Bijna 90 procent van de panelleden wil vóór aankoop weten hoe lang een product normaal meegaat. 86 procent wil op de verpakking zien hoe lang de winkelier garantie geeft. En 90 procent vindt dat informatie over wettelijke garantie en fabrieksgarantie op de bon moet staan.

Wat je nu kunt doen