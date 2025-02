Wat is een tepelorgasme?

Tepels worden al lang beschouwd als een erogene zone, een onderzoek uit 2006 toonde aan dat 82% van de vrouwen en 52% van de mannen stimulatie van de tepels opwindend vinden.

“Het voelde alsof een elektrische draad mijn linkerborst met mijn clitoris verbond,” zegt Alex (niet haar echte naam) tegen de Guardian.

Alex zegt dat het orgasme kwam toen haar tepel oraal werd gestimuleerd. "Het gevoel deed me denken aan een audiovisuele tentoonstelling over het menselijk zenuwstelsel waar verlichte zenuwen over het lichaam kronkelen en naar buiten uitstralen, als een bliksemflits”, zegt ze, maar “heel warm en aanhoudend”.

Bij een orgasme denken we meestal aan klaarkomen, vaginaal orgasme en clitoraal orgasme. Maar er zijn ongeveer 15 verschillende soorten orgasmes, afhankelijk van iemands lichaam en hoe het reageert op stimulatie, zegt Tuğçe Balik, een tantrische beoefenaar en seksuologe tegen de Guardian. Deze andere types omvatten orgasmes die gebaseerd zijn op bepaalde delen van het lichaam, zoals de prostaat, baarmoederhals en tepels. Het omvat ook wat Balik “energetische” orgasmes noemt, die het resultaat kunnen zijn van meditatie en fantasie, zonder enige aanraking, en slaaporgasmes, die naar schatting 37% van de vrouwen en 83% van de mannen hebben ervaren.

Toen Alex haar eerste tepellegasme kreeg, was dat volledig spontaan. Nu weet ze dat ze orgasmes kan krijgen waarbij de tepel de belangrijkste plaats van climax is - alleen of met een partner. Toch zijn ze wat ongrijpbaar: “Het gebeurt niet altijd,” zegt ze.

Hoe ontstaan tepelorgasmes?

Pas in 2011 voerde dr. Nan Wise - een psychotherapeute, seksuoloog en neurowetenschapper uit New Jersey - een onderzoek uit waaruit bleek hoe tepelstimulatie de hersenen beïnvloedt.

Volgens Wise was al vastgesteld dat “de clitoris, vagina en baarmoederhals in kaart worden gebracht op de genitale sensorische cortex”, een gedeelte dat zich tussen de twee hersenhelften bevindt en dat zij ook wel de “hedonistische genotszone” of “het kruis van de hersenen” noemt.

Om te onderzoeken hoe verschillende lichaamsdelen de hersenen activeren, vroegen Wise en haar team aan proefpersonen om verschillende gebieden te stimuleren en verschillende mentale fantasieën te hebben terwijl ze in een MRI-machine lagen. Zo konden ze observeren hoe verschillende delen van de hersenen reageerden op verschillende ervaringen. Als een vrouw zich bijvoorbeeld voorstelde dat ze een dildo inbracht in een seksuele context, lichtte de genitale sensorische cortex op; als ze zich echter een medisch speculum voorstelde, was er geen significante reactie.

Voor de tepelstimulatie liet Wise de deelnemers hun linkertepel aanraken. In eerste instantie verwachtte ze activiteit te zien in het hersengebied dat geassocieerd wordt met borstgevoel. Haar theorie was dat tepelorgasmen zouden kunnen optreden omdat tepelstimulatie oxytocine vrijmaakt, een hormoon dat samentrekkingen van de baarmoeder kan veroorzaken, wat mogelijk leidt tot een vaginaal orgasme.

De tepels zijn een hardwired erogene zone

Maar in plaats daarvan ontdekte ze dat stimulatie van de tepel de genitale sensorische cortex zelf activeerde.

“De tepels zijn een hardwired erogene zone, net als de genitaliën,” legt Wise uit. “Wanneer tepels worden gestimuleerd, worden de hersenen geactiveerd en regio's die de sensatie verwerken communiceren met de regio's die verantwoordelijk zijn voor genot.”