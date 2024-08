Wateroverlast in België door noodweer

BRUSSEL (ANP) - Hevig noodweer heeft in België geleid tot wateroverlast. Er is sprake van ondergelopen straten en stroomstoringen, berichten Belgische media. In hoofdstad Brussel sloten de autoriteiten meerdere tunnels af.

In de zuidelijke provincie Henegouwen moest een kamp van de scouting worden ontruimd en zijn tientallen jongeren opgevangen in een loods. Ook in noordelijke provincies als Vlaams-Brabant en Limburg zijn problemen gemeld en stonden straten blank. Het einde van het noodweer lijkt nog niet in zicht. Omroep VRT bericht dat tot de avond nog intense onweersbuien kunnen ontstaan. Die kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten.

Ook in het zuiden van Nederland wordt gewaarschuwd voor flinke onweersbuien die kunnen leiden tot wateroverlast.