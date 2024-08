Caroline van der Plas vindt het niet erg Ma Flodder te worden genoemd

BBB-leider Caroline van der Plas heeft haar achterban opgeroepen geen nare berichten op sociale media te sturen naar collega-parlementariër Habtamu de Hoop. Het GroenLinks-PvdA-kamerlid maakte woensdagavond in De Slimste Mens een grapje door bij een foto van Ma Flodder de naam Caroline van der Plas te noemen. Dit leidde tot boze reacties van Van der Plas-fans op sociale media.

"Dank aan de mensen die mij steunen, maar geen bagger uitstorten over @HabtamudeHoop a.u.b.", schrijft Van der Plas op X. "Ik heb er geen moeite mee. Ik vind hem toffe vent en hij is pertinent niet onaardig. Wij kunnen het goed vinden met elkaar. Politiek vaak oneens, maar persoonlijk prima kerel."

Als volgers met Van der Plas in discussie gaan over haar statement, voegt de BBB-voorvrouw hier nog aan toe: "Mensen hebben de afgelopen jaren veel ergere dingen over en tegen mij gezegd. Niet te zwaar aan tillen. Ik vond het zelf best grappig."