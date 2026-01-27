De verborgen risico’s van nepwimpers en extensions

Aanplakwimpers lijken onschuldig, maar kunnen leiden tot irritaties, allergieën en zelfs ooginfecties. De schoonheidstrend heeft een keerzijde: bezin voor je plakt.

Wie de wereld van schoonheidsrages volgt, weet dat lange, volle wimpers al jaren een ideaalbeeld vormen. Dankzij aanplakwimpers en wimperextensions is dat beeld voor iedereen bereikbaar geworden. Toch waarschuwen oogartsen steeds vaker : de zoektocht naar verleidelijke blikvangers voor je ogen kan letterlijk pijn doen.

Het lijkt onschuldig: een stripje haartjes, wat lijm en een vaste hand. Maar de lijm waarmee nepwimpers worden bevestigd, bevat soms stoffen die de gevoelige huid rond de ogen irriteren. Bekende boosdoeners zijn formaldehyde, latex of cyanoacrylaat – chemicaliën die in contact met de huid of het oog tot allergische reacties kunnen leiden. Roodheid, zwelling, jeuk en tranende ogen komen veel vaker voor dan fabrikanten toelaten.

Dat probleem is niet beperkt tot goedkope producten. Ook bij professionele wimperextensions (waar haartjes één voor één worden aangebracht) bestaat risico op beschadiging van de natuurlijke wimpers. Door het gewicht of door mechanische belasting kunnen eigen wimpers uitvallen of dunner worden. Wie herhaaldelijk extensions laat zetten, merkt soms dat de natuurlijke haartjes uiteindelijk niet meer goed aangroeien.

Daarnaast schuilt er een minder zichtbaar gevaar: bacteriën. Door slechte hygiëne bij salons of verkeerd gebruik thuis kunnen micro-organismen zich ophopen tussen lijmresten en huidvet. Die mix vormt de ideale voedingsbodem voor infecties, zoals een ontsteking van het ooglid (blefaritis). Vooral mensen met gevoelige ogen of contactlenzen lopen extra risico.

Dermatologen zien het aantal klachten stijgen, mede door goedkope online producten waarvan de samenstelling onduidelijk is. Op platforms als TikTok en Instagram worden talloze wimpertrends gedeeld, vaak zonder waarschuwingen. Dat voedt de illusie dat het veilig en eenvoudig is om zelf kunstwimpers te dragen – iets wat in de praktijk niet altijd zo onschuldig blijkt.

Wat kun je dan wél doen als je graag volle wimpers wilt? Kies voor producten met duidelijke ingrediëntenlijsten, gebruik hypoallergene lijm en reinig de oogleden zorgvuldig na gebruik. Nog beter: geef je natuurlijke wimpers een boost met verzorgende serums of mascara’s met voedende oliën, in plaats van ze te belasten met lijm en plastic strips.