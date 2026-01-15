ECONOMIE
Watersector maant nieuw kabinet tot actie voor genoeg drinkwater

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 7:54
DEN HAAG (ANP) - Drinkwaterbedrijven en waterschappen vragen het nieuwe kabinet dringend maatregelen te nemen, zodat Nederland over voldoende schoon drinkwater blijft beschikken. "Alle tien drinkwaterbedrijven moeten voor 2030 hun productiecapaciteit uitbreiden. Het is helemaal niet zeker dat dit lukt; zonder snelle actie ontstaan in steeds meer regio's knelpunten", schrijven ze samen in een manifest.
De waterschappen en drinkwaterbedrijven waarschuwen voor grote maatschappelijke schade als er niet snel verandering komt: "Nieuwe woningen krijgen geen drinkwater. Aan bedrijven wordt nu soms al 'nee' verkocht."
Het nieuwe kabinet moet onder meer actie ondernemen tegen vervuiling, bepleiten de organisaties. Drinkwaterbronnen worden bedreigd door vervuiling vanuit industrie, landbouw en huishoudens, schrijven ze. Het gaat dan onder meer om PFAS, meststoffen en medicijnresten. Alleen inzetten op achteraf zuiveren is niet genoeg. "Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit", benadrukt de watersector. Die vraagt ook om meer ruimte om water vast te houden en nieuwe drinkwaterbronnen aan te boren.
Bestaanszekerheid
"De uitdagingen rond waterkwaliteit en beschikbaarheid zijn groot en raken direct aan bestaanszekerheid", benadrukken de opstellers van het manifest. "Zonder schoon en voldoende water is er geen goede volksgezondheid, geen veiligheid, geen landbouw, geen natuur en geen welvaart."
De uitdagingen worden "steeds groter" en de waterschappen en -bedrijven zeggen dat ze tegen grenzen aanlopen. Ook wat betreft waterbesparing zien ze een belangrijke taak voor het volgende kabinet. Ze raden aan "alle gebruikers" van water daarbij te betrekken. Mogelijk kan ook hergebruik van drinkwater en het gebruik van regenwater bijdragen aan het oplossen van tekorten.
