Trump: NAVO moet VS helpen bij het verkrijgen van Groenland

De NAVO zou de Verenigde Staten eigenlijk moeten helpen bij het verkrijgen van Groenland, zegt de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social. Alleen de VS zijn in staat om het gebied te verdedigen tegen Rusland en China en dat is essentieel voor de veiligheid van de VS, aldus Trump. Hij noemt iedere andere uitkomst vlak voor Amerikaans overleg met Groenland en Denemarken "onaanvaardbaar".

"De Verenigde Staten hebben Groenland nodig ten behoeve van de binnenlandse veiligheid. Het is essentieel voor de Golden Dome waar we aan werken", aldus Trump, verwijzend naar het nog te bouwen raketschild van de VS. "De NAVO zou voorop moeten lopen om ons te helpen om het te krijgen."

Trump zegt dat de NAVO militair zonder de Verenigde Staten geen "effectieve macht of afschrikking" vormt. "Niet eens bijna! Dat weten zij en ik ook."

"NAVO wordt veel ontzagwekkender en effectiever als Groenland in handen is van de Verenigde Staten. Minder dan dat is hoe dan ook onaanvaardbaar."