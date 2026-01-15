Weg met kalk: zo red je je koffiezetapparaat met cola, azijn en citroen

Een fris kopje koffie begint bij een schoon apparaat – en dat ontkalken kan verrassend simpel én goedkoop, soms zelfs met een restje cola. Hieronder vier ongebruikelijke maar effectieve tips , met telkens een korte waarschuwing waar je op moet letten.​

1. Ontkalken met cola (ja, echt)

Cola bevat zuren die kalkaanslag helpen oplossen; sommige gebruikers zweren erbij om hun Senseo met cola te ontkalken en merken dat het prima werkt. Giet een mengsel van ongeveer half cola, half water in het reservoir, laat het apparaat een paar keer doorlopen en spoel daarna extra goed na met schoon water zodat je koffie niet naar frisdrank smaakt.

Vooral handig als je geen ontkalker of azijn in huis hebt.

Gebruik liever gewone cola, geen light-varianten.

Fabrikanten raden het niet aan: gebruik op eigen risico en check de garantievoorwaarden.

2. Huis-tuin-en-keukenmix: water met azijn

Een klassieke oma-truc: vul het waterreservoir met water en een flinke scheut schoonmaakazijn en laat het doorlopen alsof je koffie zet, maar dan zonder koffie. Het zuur in azijn lost kalkaanslag snel op en verwijdert tegelijk vieze geurtjes in je koffiezette

Neem ongeveer gelijke delen water en azijn, daarna 1 à 2 keer naspoelen met alleen water.​

Niet alle merken zijn fan van azijn; bij sommige apparaten (zoals bepaalde Senseo-modellen) wordt officieel een speciale ontkalker aanbevolen.​

Ruik even na het spoelen: als je nog azijn ruikt, nog één keer extra doorspoelen.

3. Citroensap of citroenzuur voor een frisse geur

Geen fan van azijnlucht? Dan is citroensap of citroenzuurpoeder een milder alternatief dat ook nog eens fris ruikt. Vul het reservoir met water, voeg citroensap of ongeveer 50 gram citroenzuur toe per ontkalkbeurt, roer goed en laat het apparaat de oplossing opwarmen en doorlopen.

Citroenzuur is biologisch afbreekbaar en wordt veel in professionele ontkalkers gebruikt.​

Na het ontkalken nog een volle tank met alleen water laten doorlopen zodat er geen citroensmaak in je koffie blijft hangen.​

Let op bij aluminium onderdelen: gebruik een milde oplossing en niet te heet water.

4. De ‘oma-weet-raad’-methode: langzaam ontkalken in één keer

Voor apparaten met veel kalkaanslag kun je het reservoir vullen met water en een scheut azijn of citroensap, en vervolgens met één lange spoelbeurt het hele systeem reinigen. Door bij padmachines tegelijk de knoppen voor een enkel en dubbel kopje in te drukken, stroomt in één keer het hele reservoir door het apparaat en los je diepe kalkaanslag efficiënter op.​

Zet een grote schaal onder het uitloopje: er komt in één keer veel water uit.​

Zie je daarna nog kalkrandjes, herhaal de behandeling of poets die weg met een doekje met wat azijnoplossing.​

Plan deze grondige beurt eens in de paar maanden, afhankelijk van hoe hard het water in jouw regio is.​

Kleine waarschuwing voor fanatieke schoonmakers

Hoe creatief de trucs ook zijn, fabrikanten adviseren meestal hun eigen ontkalker omdat die is afgestemd op het materiaal van de machine en de garantie beschermt. Wissel daarom oma’s middeltjes af met een professionele ontkalker, zeker bij dure espresso- of volautomatische machines, zodat je apparaat én je koffie op de lange termijn in topconditie blijven.