We blijven stug zitten, ondanks aansporingen tot beweging

Veel Nederlandse werknemers brengen hun werkdagen nog altijd zittend door, ondanks alle aandacht voor de nadelen en gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan een zittend bestaan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het beeld de afgelopen vijf jaar "nauwelijks veranderd". Sterker nog: werknemers zijn volgens hun eigen inschatting zelfs nog iets meer gaan zitten, al gaat het om een minieme toename.

Gemiddeld zit een Nederlander tijdens werkdagen 8,8 uur, becijfert het statistiekbureau op basis van de laatste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De doorsnee werknemer zit 4,5 uur op het werk, 1 uur in de auto of het openbaar vervoer en 3,3 uur in de vrije tijd.

Ruim 60.000 werknemers vulden voor het onderzoek in hoeveel tijd ze dagelijks zittend dan wel bewegend doorbrengen. In 2019 kwam er een vergelijkbaar cijfer uit: 8,6 uur. In dat gemiddelde zit dus amper beweging. Onderzoeksinstituut TNO betitelde Nederlanders al eens als "Europees kampioen zitten".

'Nationale Beweegminuut'

Pogingen om mensen meer in beweging te krijgen zijn er wel. Het ministerie van Sociale Zaken kwam bijvoorbeeld in 2021 met een campagne waarin de boodschap was: "Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap." Een jaar later werden rapper Willie Wartaal en oud-atleet en tv-presentator Olga Commandeur in stelling gebracht om de 'Nationale Beweegminuut' te promoten. Het idee was dat die ene minuut het begin van een kentering zou inluiden.

Hoewel de meeste werknemers hun dagen vooral zittend doorkomen, zijn er grote verschillen tussen beroepen. ICT'ers zitten van alle werknemers het meest. Kelners, serveersters en schoonmakers zijn juist vrijwel de hele dag in beweging. In de middenmoot zitten onder meer zorgmedewerkers, leraren en technici. Het CBS ziet ook een aanzienlijk verschil tussen mensen die altijd thuiswerken en werknemers die over het algemeen op locatie aan de slag zijn. De groep die 60 tot 80 procent van de tijd thuiswerkt, zit gemiddeld het langst.