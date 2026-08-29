Wederopbouw Nepal kan miljarden kosten

KATHMANDU (ANP/RTR) - Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zei minister van Financiën Swarnim ​Wagle, die benadrukte dat het ging om een schatting.

"We hebben veel minder nodig dan wat we nodig hadden voor de aardbeving van 2015", zei de minister tegen persbureau Reuters. "De schade wordt momenteel in kaart gebracht."

Bij de aardbeving vielen destijds duizenden doden. Het wordt gezien als de ernstigste natuurramp in de geschiedenis van het land. Honderdduizenden huizen werden toen verwoest.

Het dodental door de overstromingen van deze week ligt inmiddels ruim boven de zeshonderd en kan nog verder oplopen. Het water heeft een spoor van verwoestingen achtergelaten.

Wagle trad niet in detail over waarom de kosten van reconstructie naar verwachting lager uitvallen dan na de aardbeving. 4 tot 5 miljard dollar komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.